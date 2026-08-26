Yasağa rağmen denize girdi boğulmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Karaburun Sahili’nde, denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİDDETLİ DALGALARA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili’nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu sahilde bir kişi, uyarılara rağmen suya girdi.

Bir süre denizde yüzen kişi, dalgaların etkisini artırmasıyla birlikte kıyıya dönmekte güçlük çekti

CANKURTARANLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren kişi denizden çıkarıldı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)