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Yasağa rağmen denize girdi boğulmaktan son anda kurtuldu

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Arnavutköy’de bulunan Karaburun Sahili’nde, denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ŞİDDETLİ DALGALARA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili’nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu sahilde bir kişi, uyarılara rağmen suya girdi.

Bir süre denizde yüzen kişi, dalgaların etkisini artırmasıyla birlikte kıyıya dönmekte güçlük çekti

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CANKURTARANLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren kişi denizden çıkarıldı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Deniz Yasak Boğulma
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