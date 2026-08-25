Rize'de dalgalar iki kardeşi yuttu! 1'i öldü diğeri kayıp

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder ile 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Önder, bir süre sonra şiddetli dalgalara kapıldı. Akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başlayan iki kardeşi fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu zaman kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEY HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Denizde yaşanan can pazarında, 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder çevredeki vatandaşların da çabasıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp masajı uygulanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KÜÇÜK KARDEŞ İÇİN ARAMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Ağabeyiyle birlikte akıntıya kapılan ve dalgalar arasında gözden kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'e ise henüz ulaşılamadı. Ekipler, kayıp çocuğu bulabilmek amacıyla su altında ve su üstünde arama kurtarma çalışması başlattı. (DHA)