Otomobil dereye uçtu 2 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Aladağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Kaza, öğle saatlerinde Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan sürücü Fatih K. ile Funda Y. ve Zuhal Y.’yi otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Funda Y. ile Zuhal Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Fatih K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Funda Y. ve Zuhal Y.’nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih K.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı. (DHA)