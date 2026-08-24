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Halk TV Türkiye Sokak ortasında meydan muharebesi: Keser ve yumruklar havada uçuştu

Sokak ortasında meydan muharebesi: Keser ve yumruklar havada uçuştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli komşu aileler arasında çıkan sözlü tartışma keserli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişinin keserle minibüse zarar verdiği anlar kameraya yansırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Saat 19.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Yeni Evler 3'üncü Sokak üzerinde karşı karşıya gelen tarafların sözlü atışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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EVDEN KESER ALIP MİNİBÜSE SALDIRDI

Yumrukların havada uçuştuğu arbede sırasında öfkesine hakim olamayan taraflardan biri, koşarak evine gitti ve elinde bir keserle sokağa geri döndü. Şahıs, elindeki keserle park halindeki bir minibüse vurarak araca maddi hasar verdi. Şahsın keserle karşı taraftaki komşularına saldırma girişimi ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son anda engellendi.

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O ANLAR KAMERADA: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokak ortasında yaşanan keserli ve yumruklu kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Çorlu Kavga
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