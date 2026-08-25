Konya'da silahlı saldırgan ortalığı kana buladı
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 21 yaşındaki İzzet Şarlakkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Yeni Mahalle sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede şiddetlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki İzzet Şarlakkaya, boyun ve omuz bölgesine isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan genci kendi imkanlarıyla Akşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların acil servis müdahalesine rağmen durumu ciddiyetini koruyan genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
POLİS KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçu işleyen şüphelinin kimliğini tespit etmek ve adalete teslim etmek için çalışma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)