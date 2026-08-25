Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren anlar: Bagajdan yola savruldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İpekyol Mahallesi 2348'inci Sokak'ta seyir halindeki bir otomobilin açık bagajında oturan iki gencin tehlikeli yolculuğu az daha faciayla sonuçlanıyordu.

ANİ FREN YAPTI YOLA SAVRULDU

Hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü aniden frene basınca, bagajda hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat eden gençlerden biri dengesini kaybederek yola savruldu. Yere şiddetle düşen genç, o esnada hareket etmeye devam eden otomobilin altında kalmaktan saniyelerle, kıl payı kurtuldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARACA BİNDİ

Yürekleri ağza getiren o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ezilmekten son anda kurtulan gencin ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar aynı araca bindiği ve otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü. (DHA)