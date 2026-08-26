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Halk TV Türkiye Kaldırımda beklerken ölümden döndüler

Kaldırımda beklerken ölümden döndüler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden kopan römork kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 2 kişiye ve bir ağaca çarptı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde akşam saatlerinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki Cumartesi Pazarı Kavşağı'nda saat 18.30 sıralarında seyir halinde olan Nurettin A. yönetimindeki traktörün römorku, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden araçtan koptu. Traktörden ayrılarak kontrolden çıkan römork, yol kenarındaki kaldırıma doğru savruldu.

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Kaldırımda beklerken ölümden döndüler - Resim : 2

KALDIRIMDAKİ YAYALAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

O esnada kaldırımda duran Ertuğrul T. ile yanındaki arkadaşı, üzerine doğru gelen römorkun hedefi oldu. Yayalara şiddetle çarpan römork, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, iki vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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AKILALMAZ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrasında çevrede oluşan panik hali ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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