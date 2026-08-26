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Halk TV Türkiye 'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtılar! Kaza yapıp kanala uçtular

'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtılar! Kaza yapıp kanala uçtular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve su kanalına uçan otomobilde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kazada yaralanan 3 şüpheli, tedavilerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtılar! Kaza yapıp kanala uçtular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün gece saatlerinde uyuşturucu madde taşıdığı yönünde ihbar alınan bir otomobil hakkında polis ekipleri saat 22.30 sıralarında şüpheli aracı durdurmak için operasyon başlattı. Ancak polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracıyla hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

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'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtılar! Kaza yapıp kanala uçtular - Resim : 2

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU

Zehir tacirleri ile polis ekipleri arasında yaşanan takip, Albayrak Mahallesi'nde son buldu. Şüpheli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan M.G. (23), Y.S. (20) ve E.S. (19) isimli şüpheliler hafif şekilde yaralandı ve ekipler tarafından gözaltına alındı.

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ARAÇTAN KİLOLARCA SENTETİK ZEHİR ÇIKTI

Kaza sonrası otomobilde arama gerçekleştiren polis ekipleri, 250 kutu içerisine gizlenmiş toplam 4,5 kilo sentetik toz ecza ele geçirdi. M.G., Y.S. ve E.S., hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Kaza Uyuşturucu
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