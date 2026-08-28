Malatya'da düğünde halay kavgası: Sandalyeler havada uçuştu 6 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşanan olayda, halay çektiği sırada gelin ve damat yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU: 6 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de havada uçuştuğu kavgada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede 6 kişi yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek güçlükle ayırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Davetlilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıyan anlarının ardından emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)