Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Malatya'da düğünde halay kavgası: Sandalyeler havada uçuştu 6 yaralı

Malatya'da düğünde halay kavgası: Sandalyeler havada uçuştu 6 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir düğünde halay çeken gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, düğün salonunun savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşanan olayda, halay çektiği sırada gelin ve damat yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alacak meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü 5 yaralıAlacak meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü 5 yaralı

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU: 6 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de havada uçuştuğu kavgada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede 6 kişi yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı! Kaza saniye saniye kaydedildiYolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı! Kaza saniye saniye kaydedildi

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek güçlükle ayırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Davetlilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıyan anlarının ardından emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Düğün Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro