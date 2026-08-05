Ünlülere uyuşturucu operasyonundan çocuk istismarı da çıktı! Yazışmalar tespit edildi

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce gözaltına alınan Koray Beşli'nin dijital materyalleri incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde, 18 yaşından küçük kız çocuklarının fuhşa sürüklendiğine ilişkin değerlendirilen yazışma ve görseller tespit edildi. Bulguların ardından Beşli yeniden gözaltına alındı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDAN ÇOCUK İSTİSMARI DA ÇIKTI!

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Koray Beşli'nin cep telefonunda ve bilgisayarında yapılan incelemelerde, sohbet uygulamalarında küçük yaştaki kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı belirlendi.

Soruşturma savcısının talebi üzerine elde edilen bulgular bilirkişi raporuna işlendi.

WhatsApp Messenger yazışmalarını inceleyen bilirkişiler, sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığını tespit etti.

YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunda Beşli'nin yazışmalarından bazıları da yer aldı.

Bir konuşmada Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, karşı tarafın "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" yanıtını verdiği görüldü.

Başka bir konuşmada "Ailesi yok mu bunların" şeklindeki mesaja Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital bulgular doğrultusunda Beşli yeniden gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü bildirildi.