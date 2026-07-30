Şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan Tan Taşçı'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı.
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, mayıs ayında gözaltına alınıp serbest bırakılan Tan Taşçı’nın uyuşturucu madde test sonucu negatif çıktı.
"VERİLECEK TÜM KARARLARA SAYGI DUYDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM" DEMİŞTİ
Mayıs ayında gerçekleşen operasyonda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Taşçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim."