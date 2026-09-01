Sosyal medyadaki görüntüsü başına iş açtı: Aracı men edildi ehliyeti de iptal oldu

Kayseri’de otomobiliyle drift atan sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olduğu belirlenen kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, otomobil de trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sivil ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda drift atan otomobil ve sürücüsü tespit edildi.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Sürücüye toplam 140 bin TL cezai işlem uygulanırken, aday sürücü olduğu belirlenen kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Araç trafikten men edilirken, sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da işlem başlatıldı.

YÜKSEK SESLİ ARAÇ PAYLAŞIMINA DA CEZA

Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntü üzerinden de çalışma yaptı. "Yüksek ses" nedeniyle tespit edilen araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 3 bin TL idari para cezası uygulandı.