Fatih’ten sonra şimdi de Üsküdar: İçki içenlerin tepesinde dron belirdi

İstanbul’da açık alanda alkol tüketimine yönelik denetimler sürerken, polis ekiplerinin kullandığı dronlarla yapılan anonslar dikkat çekti. Fatih’in ardından Üsküdar sahilinde de alkol tüketen kişilere polis dronuyla uyarı yapıldı.

“BURADA ALKOL TÜKETİMİ YASAKTIR”

Üsküdar sahilinde alkol tüketen kişilerin üzerinde uçan polis dronundan, “Dikkat dikkat, bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” şeklinde anons yapıldı.

Dronla yapılan uyarının ardından kişilerin bölgeden uzaklaşmaları istendi.

FATİH’TE DE DRONLA UYARI YAPILMIŞTI

Benzer bir uygulama daha önce Fatih’te gündeme gelmişti. Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi’nde açık alanda alkol tüketen bir kişi, polis dronuyla uyarılmıştı.

Dron üzerinden yapılan anonsta, “Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır” denilmiş, ardından kişinin bölgeden ayrılması istenmişti.

DRONLAR GECE VE GÜNDÜZ KULLANILABİLİYOR

EGM'nin daha önce yeni nesil olarak açıkladığı dronlar, hem gece hem de gündüz kullanılabiliyor, aynı zamanda bu cihazlarda termal ve gece görüş özelliği bulunuyor.

Hoparlörün de entegre edildiği dron anons yapıp, spot ışıklarıyla alan aydınlatması yapabiliyor.