Burası İstanbul: İçki içen adamı dronla 'yasak' diyerek uyardılar! Bilim kurgu filmi gibi

Açık alanda içki içme yasaklarının genişletilmesinin ardından polis denetimleri de süratle devam ediyor. İstanbul Fatih'te yapılan denetim bilim kurgu filmlerini aratmadı.

Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde açık alanda içki içen bir vatandaş polis dronu ile uyarıldı. Dronla yapılan anonsta "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır" ifadeleri kullanıldı.

DERHAL AYRILIN DENİLDİ

Alkol içmek yasaktır anonsunun ardından vatandaşın bölgeden ayrılması için "Derhal bu bölgeden ayrılın" denildi.