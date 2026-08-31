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Halk TV Türkiye Burası İstanbul: İçki içen adamı dronla 'yasak' diyerek uyardılar! Bilim kurgu filmi gibi

Burası İstanbul: İçki içen adamı dronla 'yasak' diyerek uyardılar! Bilim kurgu filmi gibi

İstanbul Fatih'te sur bölgesi civarında açık alanda içki içen adama polis dronu ile 'yasak! bölgeden ayrılın' uyarısı yapıldı. Bilim kurgu filmlerini aratmayan olay sosyal medyanın da gündeminde.

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Açık alanda içki içme yasaklarının genişletilmesinin ardından polis denetimleri de süratle devam ediyor. İstanbul Fatih'te yapılan denetim bilim kurgu filmlerini aratmadı.

Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde açık alanda içki içen bir vatandaş polis dronu ile uyarıldı. Dronla yapılan anonsta "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır" ifadeleri kullanıldı.

Burası İstanbul: İçki içen adamı dronla 'yasak' diyerek uyardılar! Bilim kurgu filmi gibi - Resim : 1

DERHAL AYRILIN DENİLDİ

Alkol içmek yasaktır anonsunun ardından vatandaşın bölgeden ayrılması için "Derhal bu bölgeden ayrılın" denildi.

Burası İstanbul: İçki içen adamı dronla 'yasak' diyerek uyardılar! Bilim kurgu filmi gibi - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Fatih Alkol İçki
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