Halk TV Türkiye Erzincan’da sağanak sonrası sel köyü vurdu: Çamur ve balçık altında kaldı

Erzincan’da sağanak sonrası sel köyü vurdu: Çamur ve balçık altında kaldı Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, bazı bölgelerde çamur ve birikintilere yol açtı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı köyde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.