Erzincan’da sağanak sonrası sel köyü vurdu: Çamur ve balçık altında kaldı
Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, bazı bölgelerde çamur ve birikintilere yol açtı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı köyde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, yerleşim yerinde hasara yol açtı. Sel sularının taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle köyde temizlik çalışması başlatıldı.
SEL SULARI KÖYDE ÇAMUR VE BİRİKİNTİ BIRAKTI
Çayırlı ilçesine 16 kilometre mesafedeki Saraycık köyünde şiddetli yağışın ardından ani şekilde sel meydana geldi. Sel suları bazı bölgelerde çamur ve çeşitli birikintilere neden oldu.
Olayın ardından İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. Ekipler, selin taşıdığı çamur ve birikintileri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
MADDİ HASAR İÇİN İNCELEME YAPILIYOR
Sel nedeniyle köyde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ekipler temizlik çalışmalarının yanı sıra meydana gelen maddi hasarın belirlenmesi amacıyla bölgede incelemelerde bulunuyor. (DHA)