Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak
Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşan 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, görevliler tarafından odasındaki küvette ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölüm olayının aydınlatılması için Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan bir hamamda meydana gelen olayda 71 yaşındaki Nezat Tiryaki hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki hamama giden adam, içeride bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
GÖREVLİLER HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDU
Tiryaki'yi küvetin içinde hareketsiz yatarken bulan görevliler ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Tiryaki'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tiryaki'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi