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Halk TV Türkiye Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak

Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak

Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşan 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, görevliler tarafından odasındaki küvette ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölüm olayının aydınlatılması için Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan bir hamamda meydana gelen olayda 71 yaşındaki Nezat Tiryaki hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki hamama giden adam, içeride bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak - Resim : 1

GÖREVLİLER HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDU

Tiryaki'yi küvetin içinde hareketsiz yatarken bulan görevliler ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Tiryaki'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tiryaki'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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