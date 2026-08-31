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Halk TV Türkiye İki grubun kavgası hastanede bitti: Sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

İki grubun kavgası hastanede bitti: Sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis inceleme başlattı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Başlayan tartışma kısa süre içinde büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Çıkan olaylar sırasında grupta bulunan Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) aldıkları darbelerle yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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