Sular yolları kapladı: Rize’de şiddetli yağış hayatı felç etti

Rize’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkisini artıran şiddetli sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan menfezler nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, sürücüler ve esnaf zor anlar yaşadı.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı menfezler tıkandı. Yollarda biriken sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı işletmeciler, iş yerlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı. Vatandaşların bir bölümü saçak altlarında yağmurun dinmesini beklerken, bazıları da koşarak kapalı alanlara sığındı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

Yağışın etkisini azaltmasının ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Tıkanan menfezlerin açılması ve yollarda biriken suların tahliye edilmesi için ekiplerin müdahale etti. (DHA)