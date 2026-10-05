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Halk TV Türkiye Son dakika | Yediemin otoparkında yangın çıktı

Son dakika | Yediemin otoparkında yangın çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da, yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Eyüpsultan'da, yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemerburgaz'da bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika | Yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 1

Son dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildiSon dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildi

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın, maddi hasara neden oldu. (AA)

Son dakika | Yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 3

Yediemin otopark ve çekici ücretlerine zamYediemin otopark ve çekici ücretlerine zam

YEDİEMİN OTOPARKI NEDİR, ARAÇLAR NEDEN BURADA TUTULUR?

Yediemin otoparkları, çeşitli nedenlerle trafikten men edilen, haciz veya yakalama kararı bulunan ya da adli ve idari işlemler kapsamında muhafaza altına alınan araçların geçici olarak tutulduğu alanlar olarak kullanılıyor. Polis veya jandarma ekiplerince trafikten men edilen araçlar, gerekli işlemlerin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor.

Araçların burada ne kadar süre kalacağı ise yapılan işlemin niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Araç sahibi, ilgili kurumlar tarafından belirlenen şartları yerine getirdikten sonra aracını teslim alabiliyor. Haciz veya yakalama gibi hukuki süreçlerde ise aracın teslim edilmesi için ilgili kararın kaldırılması ya da gerekli işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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