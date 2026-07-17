Yediemin otopark ve çekici ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin temmuz ayı 3. oturumunda alınan kararla, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde görüşüldü. Oylamaya sunulan yeni ücret tarifesi kabul edilerek yürürlüğe girdi.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ ARTTI

Meclis tarafından onaylanan yeni düzenleme kapsamında, araç çekme ve özel taşıma hizmetlerinin bedelleri güncellendi. Buna göre, daha önce 1.800 lira olan araç çekme ücreti yüzde 38,90’lık artışla 2.500 liraya yükseltildi.

Aynı şekilde 5 kilometreye kadar olan özel taşıma hizmetinin ücreti de 1.800 liradan 2.500 liraya çıkarılırken, ilave kilometre başına uygulanan ücret yüzde 42,86 oranında zamlanarak 70 liradan 100 liraya ulaştı.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE

Günlük otopark ücret tarifelerinde de araç tiplerine göre farklı oranlarda artışa gidildi. Yapılan oylama sonucunda motorlu bisikletlerin günlük park ücreti yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletlerinki yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerinki ise yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya yükseldi.

OTOMOBİLLER İÇİN GÜNLÜK ÜCRET 250 LİRAYA ÇIKARILDI

Daha büyük araç grupları için de benzer oranlarda güncellemeler yapıldı. Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler için belirlenen günlük ücret yüzde 30,43 artışla 230 liradan 300 liraya çıkarıldı.

Kamyon ve otobüsler için uygulanan tarife yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya, iş makineleri için belirlenen ücret ise yüzde 33,33’lük artışla 450 liradan 600 liraya yükseltilerek kesinleşmiş oldu.