Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Vatandaşın emanetini yağmaladılar

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HASTANE SAHİBİ DOKTOR VE İŞ İNSANLARI DA GÖZALTINDA

Geliştirilen bu yöntemlerle devletin vergi borcunu tahsil etmesine doğrudan engel olan şebekeden araç satın alan ve müşterisi olan isimler de operasyonun hedefi oldu. Aralarında hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınanlar arasında yer aldı.