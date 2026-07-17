Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Vatandaşın emanetini yağmaladılar
Devlet güvencesindeki araçlar yediemin otoparklarında soyuldu. İhale öncesi parça söküp, sahte raporlarla kamu alacağını engelleyen şebeke 1,5 milyar TL haksız kazanç sağladı. Aralarında iş insanlarının da olduğu 32 kişi gözaltında.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Yediemin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık usulsüz kazanç sağlayan çete üyesi 32 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yürütüldü.
Operasyon kapsamında Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan 3 Yediemin otoparkı ile 2 adet depoya baskın yapıldı. Aralarında şebekenin yöneticileri olduğu tespit edilen Ö.T., O.T., Y.K., B.T. ve İ.A.’nın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, kamu güvencesindeki araçları ve ihale sistemini nasıl manipüle ettikleri tüm detaylarıyla ortaya çıkarıldı.
İHALEDEN ÖNCE PARÇALARI SÖKÜP 10'DA 1 FİYATINA SATIN ALDILAR
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, şüphelilerin ilk yöntemde Yediemin otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak sattıkları belirlendi.
İkinci yöntemde ise şebekenin, otoparklarda uzun süredir tutulan ve icra yoluyla ihaleyle satılacak olan otomobillerin motor, kapı ve koltuk gibi en temel parçalarını ihaleden önce söktükleri saptandı. Parçaları sökülen araçların değerini ihalede düşüren şüpheliler, bu otomobilleri gerçek değerinin 10’da 1’i fiyatına satın aldı. Satın alma işleminin ardından ellerindeki orijinal parçaları araçlara geri takan şebeke üyeleri, otomobilleri 3. kişilere satarak haksız kazanç elde etti. Şüphelilerin, ihaleyi kazanamamaları durumunda ise söktükleri parçaları aracı alan yeni sahibine sattıkları öğrenildi.
TEMİZ ARAÇLARI YAPAY ZEKÂYLA SAHTE BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLEYEREK "HASARLI" GÖSTERDİLER
Şebekenin ihale sistemini ve yargı mekanizmasını yanıltmak adına teknolojik imkanları da kullandığı belirlendi. Emniyet verilerine göre şüpheliler, bazı ihalelerde hasarsız ve eksiksiz olan araçları, yapay zekâ teknolojisi kullanarak hazırladıkları sahte bilirkişi raporlarıyla "hasarlı" olarak kayda geçirdi. Bu sahte raporlar sayesinde araçların değerini resmi olarak düşüren çete üyeleri, otomobilleri ucuza satın aldı.
DEVLETİN VERGİ TAHSİLATINI ENGELLEYEN SİSTEM: ALACAKLI MADDESİ İSTİSMAR EDİLDİ
Oto hırsızlık çetesi üyelerinin, sahiplerinin vergi borcu bulunması nedeniyle yasal olarak satışı mümkün olmayan araçların da el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı. Araç sahibinin ticari veya kişisel diğer işleri nedeniyle üzerinde haciz bulunan araçları satmak için kurulan sistem şöyle işledi:
Şüpheliler, öncelikle araç sahibini kağıt üzerinde kendilerine borçlandırdı. Mevzuattaki "şahıs alacaklarının kamu alacaklarının önüne geçmesini düzenleyen" hukuki maddeyi istismar eden şebeke üyeleri, sözde alacaklarına karşılık otomobili haciz ettirdi. Ardından aracı 3. kişilere satan şüphelilerin, kendi komisyonlarını düştükten sonra kalan parayı otomobilin eski sahibine teslim ettikleri belirlendi.
HASTANE SAHİBİ DOKTOR VE İŞ İNSANLARI DA GÖZALTINDA
Geliştirilen bu yöntemlerle devletin vergi borcunu tahsil etmesine doğrudan engel olan şebekeden araç satın alan ve müşterisi olan isimler de operasyonun hedefi oldu. Aralarında hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin şu ana kadar bu yöntemleri kullanarak yaklaşık 1,5 milyar liralık bir vurguna imza attıkları kayıtlara geçti. Olayla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinin sürdüğü, raporun tamamlanmasının ardından kamunun ve vatandaşın uğradığı gerçek zarar rakamının netleşeceği öğrenildi.
"ŞU ANDA NAKİT YOK, ORADAN BİRKAÇ OTOMOBİL PARÇASI SÖKÜN"
Emniyetin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin dinlemeye takılan telefon konuşmaları da otoparklardaki mülklerin nasıl rahatça yağmalandığını göz önüne serdi. Şüphelilerin nakit paraya sıkıştıkları anlarda birbirlerine, "Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin" şeklinde talimatlar verdikleri fiziki ve teknik takip kayıtlarında tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanan 32 şüpheli; "71 ayrı Nitelikli dolandırıcılık", "İhaleye fesat karıştırmak", "Resmi Belgede sahtecilik" ve "Güveni kötüye kullanmak" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edilerek Anadolu Adliyesine gönderildi. (DHA)