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Halk TV Türkiye Son dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildi

Son dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildi

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildi
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Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Son dakika | İş yerinde başlayan yangın büyüdü: Peş peşe ekipler sevk edildi - Resim : 1

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PEŞ PEŞE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor. (AA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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