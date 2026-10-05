Bursa'da fabrika yangını 3 saatte söndürüldü

Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında fabrikadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Fabrikadan çıkan yoğun duman, kısa sürede Nilüfer ilçesinin birçok noktasından görülür hale geldi.

KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİT ÖNLEMİ: KBRN SAHADA

Yangının büyüklüğü ve fabrikanın niteliği doğrultusunda bölgeye AFAD bünyesindeki Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. KBRN uzmanları, olası risklere karşı tedbir amacıyla yangın alanında hazır bekletildi.

MÜDAHALE İÇİN TÜM KURUMLAR SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 20 araç bölgeye ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Tarım A.Ş. ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ile 1 kepçe de olay yerine sevk edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA SÜRÜYOR

Farklı birimlerin ve çok sayıda aracın koordineli müdahalesi sonucunda yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Ekiplerin mobilya fabrikasındaki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)