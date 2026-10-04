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Halk TV Türkiye Dubleks dairede çıkan yangın bir anda büyüdü: Binadakiler tahliye edildi

Dubleks dairede çıkan yangın bir anda büyüdü: Binadakiler tahliye edildi

Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında, dubleks daire kullanılamaz hale geldi.

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Dubleks dairede çıkan yangın bir anda büyüdü: Binadakiler tahliye edildi

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, bir anda büyüyerek dairenin tüm odalarına sıçradı.

Dubleks dairede çıkan yangın bir anda büyüdü: Binadakiler tahliye edildi - Resim : 1

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YANGIN 1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, alt katlarda oturanlar da olası tehlikelere karşı tahliye edildi.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dubleks dairede çıkan yangın bir anda büyüdü: Binadakiler tahliye edildi - Resim : 3

KİRACI, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yangının çıktığı dairede oturan 40 yaşındaki H.C. ile çocuğu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak, polis merkezine götürüldü.

Yaklaşık 1 yıldır dairede oturduğu öğrenilen H.C.'nin uzun süredir ev sahibine kira ödemediği, çevre esnafı ve mahalleliyle de çeşitli sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Mahalleli, H.C.'nin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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