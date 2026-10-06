Son dakika | İstanbul'daki bıçaklı ortaokul saldırısına yayın yasağı

İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda liseli bir öğrencinin, 8 ortaokul öğrencisini bıçakla yaraladığı olaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı geldi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir.

​Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır.

​Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.