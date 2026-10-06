Haberi iktidar medyası verdi: Butlan CHP'si ile DEM ittifak yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlan olarak atanmasının ardından Özgür Özel ve ekibinin YENİ Parti’yi kurmasıyla CHP’nin anketlere yansıyan verilere göre yaşadığı dramatik oy kaybına karşı seçim öncesi önlem almaya çalıştığı konuşuluyor.

Kamuoyu araştırmalarında baraj altında kaldığı görülen CHP de bu durumdan kurtulmak için ittifak arayışlarının gündemde olduğu iktidara yakın medya organlarında seslendirilmeye başlandı.

Sabah Gazetesi’nin köşe yazarı Mahmur Övür bugün kaleme aldığı yazısında CHP’nin ittifak arayışına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

CHP'DE DEM İLE İTTİFAK SESLERİ İDDİASI

Övür yazısında CHP’nin YENİ Parti ayrılığından sonra ayakta kalmayı başardığını ifade ederek CHP-DEM Parti ittifakı iddiasını köşesine taşıdı. Öcalan’ın sol için ittifak çağrısında bulunduğunu hatırlatan Övür’ün konuya ilişkin iddiası şöyle:

"Yakın geçmişini küçük ayrılıklarla atlatan CHP, bugün çok daha büyük ayrılık yaşadı ve bölündü. Buna rağmen ayakta kalmayı başardı. Şimdi benzer bir iç hesaplaşma DEM Parti'de yaşanıyor. DEM Parti, Öcalan'ın önerisiyle Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşerek "Türkiye Partisi" mi olacak yoksa "sol ve milliyetçi" bir ayrılık mı yaşayacak? Bunu yakında göreceğiz. Bütün bu bölünmelerin en ilginç yanı ise ana gövdeden ayrılan partilerin başarısız olması ve "yeni siyaset" ortaya koyamaması

Peki rekabet nasıl yaşanacak?

İşte bu noktada yeni yeni konuşulmaya başlanan bir gelişmeden söz ediliyor: CHP-DEM Parti ittifakından...

Bir yanda AK Parti ve MHP'nin başını çektiği "Cumhur İttifakı", öte yanda CHP ve DEM'in başını çekeceği ve içinde cumhuriyetçi sol ve sosyal demokratların olacağı "merkez sol ittifak"... Şiddetin siyaseti zehirlemediği bir dönemde böyle bir siyasi tabloya ihtiyaç var.

Şimdiden bazı CHP'li siyasetçiler bunu seslendirmeye başladı bile...

Öcalan da son açıklamasında CHP'nin adını anmadı ama yeni partinin kapsama alanıyla ilgili şu vurgusu dikkat çekiciydi:

"Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır."

Bu siyasi tablo gerçekleşirse hem siyaset normalleşir hem de gerçek bir rekabetin önünü açılır."