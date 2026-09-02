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Halk TV Türkiye Otoparkta başlayan yangın 28 katlı binaya sıçradı! 42 kişi hastanelik oldu

Otoparkta başlayan yangın 28 katlı binaya sıçradı! 42 kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkındaki otomobilde başlayan yangın kısa sürede 28 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 42 kişi tedavi altına alındı.

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Otoparkta başlayan yangın 28 katlı binaya sıçradı! 42 kişi hastanelik oldu
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İstanbul Esenyurt'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında akşam saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. Park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı.

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Otoparkta başlayan yangın 28 katlı binaya sıçradı! 42 kişi hastanelik oldu - Resim : 2

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BİNA SAKİNLERİ KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE OLDU

Yangının büyümesi ve binayı etkilemesi üzerine apartmanda yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Otoparkta başlayan yangın 28 katlı binaya sıçradı! 42 kişi hastanelik oldu - Resim : 5

42 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, olay sırasında 42 kişinin dumandan etkilendiği tespit edildi. Dumandan etkilenen vatandaşların bir kısmına olay yerinde ayakta müdahale edilirken, durumu ciddiyet arz edenler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinleri evlerine geri dönerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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