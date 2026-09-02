Jandarma baskın yaptı gerçek ortaya çıktı: Kapısından giren şaşkına döndü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dışarıdan besihane olarak görünen yapıya düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Fabrika kapasitesindeki makinelerin bulunduğu baskında 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün ve bin 400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

BESİHANE GÖRÜNÜMÜ VERİLMİŞ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında H.İ.Ö.’nün (35), yaklaşık 2,5 dönümlük arazi üzerinde bulunan ve dışarıdan besihane görünümünde olan yapıya fabrika kapasitesine sahip makineler kurduğu ve burada kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, dron devriyelerinin de desteğiyle bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evinde ve fabrika olarak kullandığı yapıda arama gerçekleştirildi.

KAÇAK ÜRETİMDE KULLANILAN MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, kağıt sigara sarma kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan bir makine ile bu sisteme entegre çalışan ve fabrikasyon sigara üretiminde kullanılan doldurma makinesi bulundu.

Operasyonda ayrıca 43 kutuda toplam 215 bin dolu makaron, 37 kutuda 185 bin sigara üretiminde kullanılan filtre pamuğu, 120 kilo açık tütün ve rulo halinde bin 400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı ele geçirildi.

Bunun yanı sıra tütün muhafazasında kullanılan nem alma cihazı, poşetler içerisinde 210 bin dolu makaron ve 2 hava kompresörü de ekiplerce bulundu. Operasyonda gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)