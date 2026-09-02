Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Küçük kız balkondan düşmek üzereydi! Çocuğu kurtarmak için korkuluklara tutunarak tırmandı

Küçük kız balkondan düşmek üzereydi! Çocuğu kurtarmak için korkuluklara tutunarak tırmandı

Diyarbakır’da 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, yakınları ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir kişi balkon korkuluklarından tırmanarak çocuğu 2’nci kata güvenli şekilde ulaştırdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Küçük kız balkondan düşmek üzereydi! Çocuğu kurtarmak için korkuluklara tutunarak tırmandı
Son Güncelleme:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir kişi, balkon korkuluklarına tutunarak katları tırmanıp çocuğu 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde ulaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük kız balkondan düşmek üzereydi! Çocuğu kurtarmak için korkuluklara tutunarak tırmandı - Resim : 1

YAKINLARI ÇOCUĞU SON ANDA TUTTU

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesindeki kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu.

Durumu fark eden çevredekiler de çocuğun kurtarılması için harekete geçti. Bazı kişiler merdivenle balkona ulaşmaya çalıştı.

İş yerine çağırıp dehşeti yaşattılar! Zorla alıkoyup gasp yapan 4 kişi tutuklandıİş yerine çağırıp dehşeti yaşattılar! Zorla alıkoyup gasp yapan 4 kişi tutuklandı

BALKON KORKULUKLARINDAN TIRMANDI

Bu sırada bir kişi, zemin kattan başlayarak binanın balkon korkuluklarına tutunup 2’nci kata kadar tırmandı. Çocuğa ulaşan kişi, kız çocuğunu bulunduğu yerden alarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı. Kız çocuğunun tehlikeli durumdan kurtarıldığı anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır TOKİ Cep Telefonu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro