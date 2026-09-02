Küçük kız balkondan düşmek üzereydi! Çocuğu kurtarmak için korkuluklara tutunarak tırmandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir kişi, balkon korkuluklarına tutunarak katları tırmanıp çocuğu 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde ulaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAKINLARI ÇOCUĞU SON ANDA TUTTU

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesindeki kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu.

Durumu fark eden çevredekiler de çocuğun kurtarılması için harekete geçti. Bazı kişiler merdivenle balkona ulaşmaya çalıştı.

BALKON KORKULUKLARINDAN TIRMANDI

Bu sırada bir kişi, zemin kattan başlayarak binanın balkon korkuluklarına tutunup 2’nci kata kadar tırmandı. Çocuğa ulaşan kişi, kız çocuğunu bulunduğu yerden alarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı. Kız çocuğunun tehlikeli durumdan kurtarıldığı anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)