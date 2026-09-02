İş yerine çağırıp dehşeti yaşattılar! Zorla alıkoyup gasp yapan 4 kişi tutuklandı

Kırşehir'de iş yerlerine çağırdıkları kişileri zorla alıkoyup darbettikleri ve üzerlerindeki paraları gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜŞTEKİLER İFADELERİNDE ANLATTI

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren müştekiler, iş yerine çağrıldıklarını, burada zorla tutulduklarını ve darbedildikten sonra üzerlerindeki paraların alındığını öne sürdü.

KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE OPERASYON

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından V.S., E.U., A.E. ve K.Ş. isimli şüphelilere yönelik Kırşehir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA)