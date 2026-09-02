Kanalda hareketsiz bulundu ardından ağabeyinin cansız bedeni çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan Suriye uyruklu iki kardeşin sulama kanalına düşmesi sonucu kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri son anda boğulmaktan kurtarıldı.

VATANDAŞIN DİKKATİ 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDI

Edinilen bilgilere göre, sulama kanalında hareketsiz halde bir çocuğu fark eden Tuğra Nazmi Sarıgül isimli vatandaş, hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğu kanaldan çıkarmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan çocuğun 6 yaşındaki Yazen Halaf olduğu belirlendi ve küçük çocuk ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

9 YAŞINDAKİ AĞABEYİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, hastaneye kaldırılan Yazen ve 9 yaşındaki ağabeyi Mazin Halaf'tan bir süredir haber alınamadığı tespit edildi. Ağabeyin de kanala düşmüş olma ihtimali üzerine bölgeye su altı dalgıç polisleri yönlendirildi. Dalgıçların kanalda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)