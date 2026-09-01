Hayvan otlatma kavgasında silahlar konuştu: 1’i ağır 2 yaralı

Tokat’ta hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi birbirine silahla ateş açtı. Olayda M.K. ile A.A. (38) yaralanırken, M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, merkeze bağlı Akın köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada M.K. karnından ve sol baldırından, A.A. ise omuz ve dirsek bölgesinden yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan M.K. Tokat Devlet Hastanesi’ne, A.A. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, A.A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)