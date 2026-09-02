2 Eylül burç yorumları: Boğa burcunda Ay kapıları tek tek açıyor

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2 Eylül çarşamba gününe başlarken gökyüzüne iki farklı enerji hakim. Sabah saatlerinde Merkür ile Heiron arasında gerçekleşen gergin açı, içsel özgüvensizlikleri tetikleyerek kendimizi doğal bir biçimde ifade etmemizi zorlaştırabilir. İletişimin rahat akmadığı bu erken saatlerde, kelimelerin arkasındaki esas anlamı kavrayamazsak ufak yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Ancak gün boyunca Boğa burcunda ilerleyen Ay; Merkür ve Mars ile kurduğu olumlu temaslarla ortamı yatıştırıyor. Bu etkileşim, kişisel açıdan önem taşıyan meseleleri rahatça konuşmamıza, yeni şeyler üretmeye, inşa etmeye ve var olanı geliştirmeye imkan tanıyor.

Sağduyunun ve mantığın rehberliğinde hareket etmek bugün kolaylaşırken, gün ilerledikçe muğlak ve belirsiz durumlardan pek hoşlanmayacağız. Ay, saat 13:47'de Merkür ile yapacağı üçgen açının ardından boşluğa girecek ve yarın saat 11:48'de İkizler burcuna geçinceye kadar bu seyredişini sürdürecek.