Müdürden makam aracıyla eşine özel servis: TBMM gündemine taşındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın kullanımındaki resmi araçla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Basına yansıyan görüntülerde, kamuya ait makam aracının ve kurum şoförünün Kaya'nın eşinin Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslara ulaşımında kullanıldığı görüldü.

İddialara göre müdürün eşi, farklı günlerde resmi araçla kurslara götürülüp getirildi. Aracın kamu görevi dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine konu TBMM gündemine taşındı.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen araç ve kurum şoförünün kullanımına ilişkin çeşitli sorular yöneltti.

ARAÇ KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Uzun, öncelikle resmi aracın Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hangi görev kapsamında tahsis edildiğinin açıklanmasını istedi. Aracın özel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığının da ortaya çıkarılmasını talep eden Uzun, böyle bir kullanım söz konusuysa kaç kez gerçekleştiğinin belirlenmesini istedi.

Soru önergesinde ayrıca kurum şoförüne bu yönde talimat verilip verilmediği ve talimatın kim tarafından verildiği de soruldu. Uzun, aracın görev emirleri, seyir kayıtları ve kullanım bilgilerinin incelenmesini istedi.

Konuyla ilgili herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığının da açıklanmasını isteyen Uzun, iddiaların Bakanlık tarafından araştırılması çağrısında bulundu.

Cumhur Uzun, yaptığı değerlendirmede kamuya ait araçların kişisel ihtiyaçlar için kullanılamayacağını savundu. Devletin makamlarının ve araçlarının kamu hizmeti için tahsis edildiğini belirten Uzun, kamu kaynaklarının yöneticilere kişisel ayrıcalık sağlamaması gerektiğini ifade etti.

Kamu kaynaklarının vatandaşların vergileriyle oluşturulduğuna dikkat çeken Uzun, iddiaların doğrulanması halinde bunun kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılması anlamına geleceğini öne sürdü.

İNCELEME ÇAĞRISI

Uzun, kamu kurumlarında tasarruf politikalarının uygulandığı bir dönemde resmi araçların kullanımına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili idari inceleme başlatmasını isteyen Uzun, inceleme sonucunun kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. İddiaların doğrulanması ve kamu zararı oluştuğunun tespit edilmesi halinde sorumluların belirlenerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.