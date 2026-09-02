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Amedspor Trabzonspor maçından sonra ırkçı ifadeler kullanmıştı: Gözaltına alındı

Amedspor Trabzonspor maçından sonra taraftar otobüsünde ırkçı ifadeler kullanıp ölüm tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı. Şahıs “Kürtçe mi konuşuyor? Konuşturmayacaksın. Fındık toplamaya mı gelecek? Toplatmayacaksın, bırak kalsın dalda.” demişti

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Süreç devam ederken gözlerin çevrildiği Amedspor Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor taraftar otobüsünde Kürtlere ilişkin ırkıçı ifadeler kullanıp ölüm tehdidinde bulunan kişi, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı. Şahsın kullandığı ifadeler arasında “Kürtçe mi konuşuyor? Konuşturmayacaksın. Fındık toplamaya mı gelecek? Toplatmayacaksın, bırak kalsın dalda.” demişti

Amedspor Trabzonspor maçından sonra ırkçı ifadeler kullanmıştı: Gözaltına alındı - Resim : 1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Trabzonspor maçı 2-1 Amedspor'un galibiyeti ile tamamlanmış, karşılaşma İmralı Süreci nedeniyle siyaset çevresinde de yakından takip edilmişti.

TARAFTAR OTOBÜSÜNDE AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüste skandal bir video kayda alındı. Kim olduğu bilinmeyen bir şahıs Kürtlere yönelik ırkçı ifadeler kullanmış, ölüm tehdidi niteliğinde sözler sarf etmişti. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Amedsporlu Hukukçular Derneği tarafından şikayet başvurusu yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Irkçı ifadeler kullanan şahsın, söz konusu görüntülerin ardından gelen şikayet üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Karşılaşma sırasında Amedspor'un sahası olan Diyarbakır Stadyumu’nun tuvaletinde de maddi hasar geldiği görülmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Diyarbakır Trabzonspor
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