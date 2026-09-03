AKP'li milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasında yangın: Üretim tesisine sıçramadan söndürüldü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Europen fabrikasının bahçesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na ait kapı ve pencere sistemleri üretim tesisinin açık alanında bulunan ahşap paletler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'ndeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1. Geliştirme Bölgesi'nde meydana gelen yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin üretim tesisine ulaşmasını önlemek için müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alevlerin ana fabrika binasına sıçramasının önüne geçilirken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÜNLÜCE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yangının kontrol altına alındığını belirterek müdahalede bulunan ekiplere teşekkür etti.

Ünlüce, Nebi Hatipoğlu ile Europen çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin sahada özveriyle görev yaptığını ifade etti.