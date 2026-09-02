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Halk TV Türkiye Önce yangın çıkardı sonra söndürülmesini izledi! Taksi çağırıp kaçtı

Önce yangın çıkardı sonra söndürülmesini izledi! Taksi çağırıp kaçtı

Kırşehir’de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izledikten sonra taksiye binerek ayrılan Z.D., güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

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Kırşehir’de Nasuhdede Mahallesi’ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Önce yangın çıkardı sonra söndürülmesini izledi! Taksi çağırıp kaçtı - Resim : 1

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EKİPLER ALEVLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Önce yangın çıkardı sonra söndürülmesini izledi! Taksi çağırıp kaçtı - Resim : 3

TAKSİ İLE KAÇTI

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi.

Önce yangın çıkardı sonra söndürülmesini izledi! Taksi çağırıp kaçtı - Resim : 4

Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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