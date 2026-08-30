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Halk TV Türkiye Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu

Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu

Diyarbakır'da 5 kişinin dumandan etkilendiği 13 katlı plazada çıkan yangının nedeni belli oldu. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yangının nargile közünden kaynaklandığını gözler önüne serdi.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir plazada çıkan yangında, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen 23 Ağustos'ta meydana gelen yangının çıkış nedeni, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ile netlik kazandı.

DİYARBAKIR'DA PLAZA YANGINI

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı’nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı.

Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi.

Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu - Resim : 2

3'Ü İTFAİYECİ 5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 3’ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu - Resim : 3

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü.

Diyarbakır'da 13 katlı plazada korkutan yangın: Çıkış nedeni belli oldu - Resim : 5

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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