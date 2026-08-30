Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: Batman Son Söz Gazetesi

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yangın sırasında 30 kişi içeride mahsur kaldı.

Fotoğraf: DHA

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelerek yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Batman Valisi Ekrem Canalp, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Canalp'ın açıklaması şöyle:

"Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor."

Ayrıntılar geliyor...