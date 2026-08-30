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Halk TV Türkiye Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Batman'da bir spor salonunda yangın çıktı. Yangınla ilgili çalışmalar devam ederken Batman Valisi olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1
Fotoğraf: Batman Son Söz Gazetesi

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yangın sırasında 30 kişi içeride mahsur kaldı.

Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var - Resim : 2
Fotoğraf: DHA

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelerek yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Batman Valisi Ekrem Canalp, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Canalp'ın açıklaması şöyle:

"Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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