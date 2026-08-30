Son Dakika | Batman'da spor salonunda yangın paniği: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Batman'da bir spor salonunda yangın çıktı. Yangınla ilgili çalışmalar devam ederken Batman Valisi olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
30 KİŞİ MAHSUR KALDI
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yangın sırasında 30 kişi içeride mahsur kaldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelerek yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Batman Valisi Ekrem Canalp, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Canalp'ın açıklaması şöyle:
"Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor."
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi