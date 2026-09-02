AKP'de istifa! Zonguldak İlçe Başkanı görevi bıraktı

AKP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Partililerle bir araya geldiği toplantıda istifa kararını açıklayan Köroğlu, görevi kendi isteğiyle bıraktığını ifade etti.

Köroğlu, aldığı kararın kendisi açısından kolay olmadığını belirtirken, istifasının teşkilat içerisinde yaşanan herhangi bir sorunla bağlantılı olmadığının altını çizdi. Görevinden ayrılma kararının arkasında kırgınlık veya dargınlık bulunmadığını söyleyen Köroğlu, özel hayatında bir süredir ihmal ettiğini düşündüğü sorumluluklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini dile getirdi.

"KIRGINLIK VEYA DARGINLIĞIM YOK"

İstifasının gerekçesine ilişkin değerlendirmede bulunan Köroğlu, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bu kararın ardında ne bir kırgınlık ne bir dargınlık var. Sadece hayatımda ihmal ettiğimi düşündüğüm bazı sorumluluklarım var. Şimdi biraz da onların hakkını ödeme zamanı."

Köroğlu, görev süresi boyunca kendisiyle birlikte çalışan teşkilat mensuplarına ve yol arkadaşlarına teşekkür etti. İlçe başkanlığı görevini bırakmasına rağmen teşkilatla bağının devam edeceğini belirten Köroğlu, bundan sonraki süreçte de partiyle olan ilişkisini sürdüreceği mesajını verdi.