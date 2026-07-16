MASAK raporunda milyonlarca dolarlık bağış detayı: AHBAP, yurtdışından yapılan yardımları bildirmemiş!

Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu 14 kişinin tutuklanmasının ardından AHBAP soruşturmasına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, derneğin yurtdışından aldığı milyonlarca euro ve dolarlık yardımın ilgili mercilere bildirilmediği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi ve tutuklandı.

Dosyada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği adına toplanan bağışların kullanımı mercek altına alındı. Savcılık, bazı bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasını araştırırken, dernek çalışanları arasında gerçekleşen yüksek tutarlı para transferleri de inceleme konusu oldu. Soruşturma dosyasında ayrıca bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanıldığı ve yüksek miktarlı bahis işlemleri yapıldığı yönündeki iddialar da yer aldı.

YARDIMLAR BİLDİRİLMEMİŞ

Sabah'taki habere göre MASAK raporunda, AHBAP Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurtdışından aldığı 1,3 milyon euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımlar için gerekli bildirimlerin yapılmadığı tespit edildi.

Raporda ayrıca Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Müzik Yapım ile Koşan Trade şirketlerinde yüz milyonlarca liralık para hareketi belirlendiği kaydedildi.