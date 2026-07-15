Avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent acıklı hikayeler anlattı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Güner, deprem döneminde yaptığı bağışların ardından Haluk Levent ile tanıştığını, daha sonra ise farklı gerekçelerle kendisinden yüksek meblağlarda borç talep edildiğini iddia etti.

İfadesinde AHBAP Derneği'nde hiçbir zaman görev almadığını belirten Güner, derneğe yalnızca bağışçı olarak destek verdiğini söyledi. Güner, "AHBAP Derneği'nin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim. Sadece Haluk Levent'i ünlü ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Yaptığım bağışların tamamını sosyal medyada paylaşılan IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim" dedi.

"İLK KEZ ÇİÇEKLE OFİSİME GELDİ"

Haluk Levent ile ilk yüz yüze tanışmasının 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştiğini anlatan Güner, deprem döneminde yaptığı yüksek tutarlı bağışların ardından Levent'in kendisini aradığını söyledi.

Güner ifadesinde, "Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle Levent'teki ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşti" dedi.

"DEPREMİ GEREKÇE GÖSTEREREK BORÇ İSTEDİ"

Bu görüşmenin ardından Haluk Levent'in deprem bölgesindeki ihtiyaçları gerekçe göstererek kendisinden borç para talep etmeye başladığını öne süren Güner, ilk aşamada 300-400 bin dolar civarında para istediğini anlattı.

İfadesine göre Levent, paraların kendi hesabına değil, yönlendirdiği kişilerin hesaplarına gönderilmesini istedi. Güner, "Haluk Levent'e neden bu kişilerin hesabına para gönderdiğimi sorduğumda, bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil ihtiyaçlar için bu yöntemi kullandıklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

"TEKNOPARK PROJESİ İÇİN 3 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Güner, daha sonra Ankara'da AHBAP Derneği öncülüğünde kurulacağı belirtilen bir teknoloji parkı projesinin gündeme geldiğini belirtti.

İfadesine göre Haluk Levent, projeye destek verecek iş insanının parasının vergi sorunu nedeniyle bloke edildiğini, taahhütlerin yerine getirilememesi halinde derneğin büyük zarar göreceğini söyleyerek kendisinden 3 milyon dolar borç talep etti.

Bu talebi karşılayamayacağını söylemesi üzerine ısrarların sürdüğünü belirten Güner, daha önce aldığı borçları zamanında geri ödediği için Levent'e güvendiğini ve yaklaşık 1 milyon dolar karşılığı Türk lirasını Levent'in gönderdiği farklı IBAN'lara "borç" açıklamasıyla gönderdiğini anlattı.

"ACINDIRAN HİKAYELER ANLATTI"

Ece Güner, borcun vadesi geldiğinde ödemenin yapılmadığını, bunun yerine yeni taleplerle karşılaştığını öne sürdü.

İfadesinde, "Bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlattırdı. Bunun sonrasında tekrar borç para talebinde bulundu" dedi.

Güner, daha sonra da farklı tarihlerde toplam 570 bin dolar karşılığı daha para gönderdiğini belirterek, "Toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum" ifadelerini kullandı.

"BORÇLAR BİR YIL SONRA PEYDERPEY ÖDENDİ"

Güner, söz konusu borç için Haluk Levent ile imzalı tutanak düzenlediklerini, alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla avukat olan dayısının da devreye girdiğini anlattı.

İfadesine göre, hukuki yollara başvurulacağının bildirilmesinin ardından borçlar yaklaşık bir yıl sonra dolar kuru esas alınarak peyderpey geri ödendi.

"IBAN SAHİPLERİNİ TANIMIYORUM"

MASAK raporlarında adı geçen Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'yı şahsen tanımadığını belirten Güner, bu kişilerin yalnızca Haluk Levent'in kendisine gönderdiği IBAN numaralarının sahipleri olduğunu söyledi.

Güner, söz konusu hesaplara gönderdiği paraların tamamının Haluk Levent'in borç talebi üzerine aktarıldığını belirterek, "Ben borç paraları Haluk Levent'in belirttiği kişilerin hesabına gönderdim ancak Haluk Levent'in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum" dedi.

İfadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları reddeden Güner şu ifadeleri kullandı:

"Ben 57 yaşındayım hayatım boyunca kanunlara uygun yaşadım. Dürüst bir hayat sürdüm vergilerimi eksiksiz ödedim. Vergilerimin dışında zekatımı da ödedim. Ben burada iyi kalpliliğimin, yardımseverliğimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Benim yapmış olduğum hiçbir usulsüz durum söz konusu değildir. Ben yıllardır çalışıyorum. Ailevi durumum da iyidir ki eğitimimi yurt dışında tamamladım. Şu anda içinde bulunduğum durum nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyim. Bu zamana kadar hiçbir adli işlem bile görmedim. Benim gibi

mağdur olan kişilerin de ayıklanarak serbest bırakılmasını istiyorum. Ben kesinlikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."