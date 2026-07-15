Mina'nın babası Hüseyin Başaran'dan ilk açıklama: Haluk Levent'in deprem dönemindeki şöhretine aldandık

Uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan AHBAP soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu. Başaran, Haluk Levent için "Deprem dönemindeki şöhretine aldandık" dedi. Öte yandan Haluk Levent ilk ifadesinde Başaran'ın iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Başaran, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, güncel piyasa değeri yaklaşık 60 milyon dolar olduğu belirtilen 22 değerli gayrimenkulün planlı ve sistematik bir yöntemle, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiğini öne sürmüştü. Söz konusu suç duyurusunun ardından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma başlatılırken, Başaran yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haluk Levent ile tesadüfen tanıştıklarını anlatan Başaran, ilk karşılaşmalarının Göktürk'te bir balıkçı restoranında gerçekleştiğini söyledi. Görüşmelerin ilerleyen dönemde yardım faaliyetleri üzerinden devam ettiğini belirten Başaran, kendisine kimsesiz kız çocuklarına yönelik projeler için acil destek gerektiğinin, daha sonra ise yurt dışı fonlarıyla geri ödeme yapılacağının ifade edildiğini öne sürdü.

"ALDATILDIK, MAĞDURUZ"

Yaşananları "aldatıldık" sözleriyle değerlendiren Başaran, "Haluk Levent'i tanımazdık. Deprem dönemindeki şöhretine aldandık. Bu konularda çok duygusal konuştu, duygu sömürüsü de yaptı diyebilirim. Savcılığa bildiklerimizi anlattık. Aldatıldık, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla ayrıntı paylaşamayacağını söyleyen Başaran Hürriyet'ten Musa Kesler'e şöyle konuştu:

“Ben bir işinsanıyım. Çok farklı alanlarda faaliyetlerimiz var. Haluk Levent ile tesadüfen tanıştık. Göktürk‘te bir balıkçıdaydım. O da oradaydı. Selamlaştık, tanıştık. Sonradan bu konular gündeme geldi. ‘Kimsesiz kız çocukları için bir şeyler yapıyoruz, acil ihtiyaç var. Sonra yurtdışı fonlar ile ödeyeceğiz’ dedi. Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık. Bu konularda çok duygusal konuştu. Duygu sömürüsü de yaptı diyebilirim. Zaten ben 62 yaşındayım, kızını kaybetmiş bir adamım. Ayrıca tekrar kızımın adının gündeme gelmesi iyice moralimi bozdu. Soruşturma gizli, avukatlarımın bu konuda uyarıları var. Savcılığa her şeyi anlattık. Aldatıldık, mağduruz.”

SORUYA YANIT VERMEDİ

Başaran'a, "Tecrübeli bir iş insanı olarak sizi bu noktaya getiren eksiklik neydi? Ticaretin temel kurallarından hangisi işletilemedi?" sorusu da yöneltildi. Başaran ise bu soruya cevap vermek istemedi.

HALUK LEVENT NE DEDİ?

İlk ifadesi ortaya çıkan Haluk Levent ise Hüseyin Başaran sorularını yanıtsız bıraktı. Levent, Başaran ile arasındaki konunun gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek meselesi olduğunu iddia etti.

Levent, “Detaylı ifademi Cumhuriyet Savcılığı makamında vermek istiyorum” diyerek başka beyanda bulunmadı.