Son Dakika | Haluk Levent'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Hüseyin Başaran sorularına yanıt vermedi

AHBAP soruşturmasına ilişkin sorgu sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı siyasi isimler ve devlet kurumları hakkında beyanda bulunmak isteyen Haluk Levent’in bu talebinin, "soruşturma konusuyla doğrudan ilişkili olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği öğrenilmişti. Savunma hakkının kısıtlandığını belirterek sorgu makamına tepki gösteren Haluk Levent'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'in ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini beyan ettiği görüldü.

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyetteki sorgusuna ait ifade tutanağına ulaşıldı. Sorgusunda hakkındaki iddialara yanıt veren Levent, dernek yönetimindeki finansal uygulamaları ve şahsi borçlanma sürecini kabul ederken, dernek bütçesinden kişisel kullanım amacıyla kaynak aktarıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Yaşanan finansal karmaşayı "usulsüzlük" olarak nitelendiren sanatçı, işlemlerinde yolsuzluk bulunmadığını savundu.

"EV, ARABA VEYA AKTİF BANKA HESABIM YOK"

Sorguda ilk olarak mal varlığı ve finansal durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Haluk Levent, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul, araç veya aktif banka hesabı bulunmadığını bildirdi. Konser gelirlerini ve finansal işlemlerini Yeliz Kaya isimli şahsın banka hesapları üzerinden yürüttüğünü belirten Levent, borsa yatırımlarını ise Zafer Yay adına kayıtlı hesaplar aracılığıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Risus Organizasyon isimli şirkette gayriresmi ortaklığı olduğunu kaydeden Levent, bu işletmeden henüz bir gelir elde etmediğini beyan etti.

"TÜM HARCAMALAR DENETLENDİ"

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin parasal işlemlerinde tek yetkili olduğunu ifade eden Levent, derneğin ilk iki yılındaki tüm harcamaları kendi kişisel bütçesinden karşıladığını, bağışların ise Elazığ depreminin ardından gelmeye başladığını aktardı. Özellikle 2023 yılındaki deprem döneminde derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL tutarında yardım ulaştığını tahmin ettiğini belirten Levent, bu tutarın 4 milyar TL’lik kısmının aynı yıl faturalı ve belgeli şekilde deprem bölgesindeki çalışmalar için harcandığını dile getirdi. Yapılan tüm harcamaların ve mali raporların İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası ile ilgili valiliklerin denetiminde ve kayıtlarında yer aldığını ekledi.

Gözaltı sürecine gerekçe gösterilen finansal hareketliliğin 2026 yılındaki bir taşınmaz devri işlemiyle ilişkili olduğunu belirten Haluk Levent, operasyonun zamanlamasına yönelik eleştirilerde bulundu. Derneğe kaynak sağlamak amacıyla şahsına ait olan ve piyasa değeri 150 milyon TL bulan 20 adet daireyi 80 milyon TL karşılığında AHBAP’a devretmek üzere yönetim kurulu kararı aldırdığını belirten sanatçı, bürokratik işlemler nedeniyle tapu devrinin geciktiğini savundu. Tapu işlemi için başvurunun gözaltı sürecinden iki gün önce yapıldığını fakat cuma gününe yetişmediğini ifade eden Levent, devir işleminin tamamlanamaması sebebiyle Yeliz Kaya’nın hesapları üzerinden yürütülen borç ilişkisinin yasal olarak kapatılamadığını ve bu durumun soruşturmaya konu edildiğini ileri sürdü.

"BORSA DA İŞLEM YAPMAK GİBİ PİS BİR ZAAFIM VAR"

Finansal yönetim konusundaki şahsi hatalarına da ifadesinde yer veren Levent, süreci doğru yönetemediğini, borsa yatırımları nedeniyle yüksek miktarda borçlandığını ve bazı AHBAP çeklerini şahsi teminat olarak kullandığını kabul etti. Borsada işlem yapma zaafı olduğunu belirten sanatçı, bu süreçte kesinlikle dernek bütçesinden kaynak kullanmadığını, yaşanan durumun bir usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini ancak yolsuzluk olmadığını savundu. Levent, yıl sonuna kadar dernek kayıtlarındaki tüm eksiklikleri tamamlamayı hedeflediğini ancak gözaltı süreciyle buna imkan tanınmadığını iddia etti.

Levent şunları beyan etti:

"Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler."

HÜSEYİN BAŞARAN İDDİALARI

Levent, iş insanı Hüseyin Başaran’ın şikayetine ilişkin emniyette yöneltilen sorulara da yanıt vermedi. Haluk Levent, “Detaylı ifademi Cumhuriyet Savcılığı makamında vermek istiyorum” dedi.

"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"

Sorgunun son bölümünde, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başka siyasi isimler ve devlet kurumları hakkında konuşmak isteyen Haluk Levent'in bu talebi, soruşturma konusuyla doğrudan ilişkili olmadığı gerekçesiyle sorgu makamı tarafından kabul edilmedi.

Savunma hakkının kısıtlandığını belirten Levent, bu aşamadan itibaren sorulara yanıt vermeyerek susma hakkını kullanacağını belirtti.

Levent şunları beyan etti:

"Bu konuda az önce tutanağa geçilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları

ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden(benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum."