Son Dakika | Haluk Levent’in kumarhanede görüntüleri ortaya çıktı

AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dernek Başkanı Haluk Levent'in bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Haluk Levent'in derneğe yapılan bağışlarla yasa dışı bahis oynadığı iddia edilmişti. İddianamede de Levent'in 2020-2026 yılları arasında farklı kişiler adına kayıtlı hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddiası yer alıyor.

İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturmasında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Bursa'da gözaltına alınan Levent'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında mali incelemelerin sürdüğü belirtilirken, savcılık kararıyla 4 şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Dosyada, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında da çeşitli iddialar yer aldı. İddialara göre Acil'in paravan şirketler üzerinden ihale aldığı ve bazı giderlerin sahte faturalarla olduğundan yüksek gösterildi.

SAVCILIĞIN DOSYASINDAKİ İDDİALAR

Başsavcılığın soruşturma dosyasına göre, AHBAP Derneği tarafından 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bazı bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı, üçüncü kişilere gönderildiği ve yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı iddia edildi.

Savcılık açıklamasında, Haluk Levent'in kendi hesabı yerine asistanı olduğu belirtilen Y.K. isimli kişinin hesabı da dahil olmak üzere çeşitli hesaplar üzerinden dernekten yaklaşık 120 milyon liralık para hareketi tespit edildiği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca, Levent'in 2020-2026 yılları arasında farklı kişiler adına kayıtlı hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddiasına da yer verildi.

Savcılık, şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekler bulunduğu öne sürülen Levent'in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmiş olmasının şüpheleri artırdığını savundu.

GAYRİMENKUL İDDİASI DA SORUŞTURMADA

Soruşturma dosyasında yer alan bir başka iddiaya göre ise, farklı bir soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkuller alındığı, bu taşınmazların önce Y.K. isimli kişi üzerine geçirildiği, daha sonra ise farklı şüpheliler adına tescil edildiği öne sürüldü. Savcılık, bu işlemler nedeniyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğunu iddia etti.

Ayrıca derneğe ait bazı hesapların kambiyo senetleri ve kişisel hesaplar üzerinden boşaltıldığı, bazı taşınmazların ise şüpheliler adına tescil edildiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o fotoğraflar...