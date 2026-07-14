Milyon dolarlık senetlere kefil yapılan Ahbap Derneği’ne ihtiyati haciz

Sanatçı Haluk Levent’in başında olduğu Ahbap Derneği’ne yönelik devam eden soruşturmada dikkat çeken bir detay da yer aldı.

Ulaşılan belge ve bilgilere göre Adana merkezli Arland İlaç Dış Tic. Gıda AŞ şirketinin sahibi ile gayrimenkul alımı ile ilgili temasa geçti. Levent 30 yıldır tanıdığı şirket sahibi ile yürüttüğü görüşmelerde, söz konusu gayrimenkulü nasıl değerlendireceğini de ifade etti.

"DERNEĞE İŞ YAPAN MÜTEAHHİTLERE VERECEĞİM"

Edinilen bilgilere, Haluk Levent bu kişiye özetle “Derneğin inşaatlarını yapan firmalara ödemelerimiz var. Sizden alacağımız gayrimenkulleri bu firmalara, alacaklarına karşılıl vereceğiz” dedi. Levent özetle, söz konusu mülklerin barter kapsamında değerlendirileceğini kaydetti.

400 BİN DOLARLIK SENET İMZALADI

Taraflar ilk olarak Ümraniye’deki bir dükkanın satışı konusunda anlaşıldı. Söz konusu iş yeri için 400 bin dolarlık bedel üzerinde anlaşmaya varıldı. Haluk Levent anılan mülk için imzaladığı senedi şirket sahibine verdi. Geçen yıl temmuz ayında yapılan devir için verilen senedin ödemesi bu yılın mart ayındaydı.

MİLYON DOLARLIK SENETLERDE DERNEK DE KEFİL

Söz konusu senedin ödemesine kısa bir süre kala, Haluk Levent anılan Arland AŞ’nin sahibi ile bir kez daha masaya oturdu. Bu kez, şirketin Fikirtepe’de bulunan bir projesindeki 2 dükkânın satışı konusunda pazarlık yapıldı. İki dükkan için 2 milyon 750 bin dolarlık bedel üzerinden anlaşıldı. 2 dükkan için 3 senet düzenlendi. Alacaklı tarafta Arland AŞ, borçlu tarafta ise Haluk Levent yer aldı. Ahbap Derneği de 3 senette de kefil olarak gösterildi.

MÜLKLER 4 GÜN İÇİNDE EL DEĞİŞTİRDİ

Anılan senetlerin ödemesi ise 15 Ocak 2026, 15 Şubat 2026 ve 30 Mart 2026 olarak belirlendi. Arland satışını yaptığı 3 gayrimenkul için toplamda 3 milyon 150 bin dolar alacaklı duruma geçti. Haluk Levent bu süreçte 2 milyon TL’lik bir ödeme dışında başka bir para ödemedi. Bu arada, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya devri yapılan gayrimenkuller birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan’a devredildi. Yeliz Kaya tutuklu, Esin Önder Çağlayan da gözaltında.

Esin Önder Çağlayan gözaltında.

DERNEĞE YÖNELİK İHTİYATİ HACİZ KARARI

Alacaklı konumdaki şirket, günü geçen senetler ödenmeyince hukuki süreç başlattı. Alacağın bir bölümü için ihtiyati haciz kararı alındı. Öte yandan, Haluk Levent ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile birlikte şirket adına ‘dolandırıcılık’ iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.