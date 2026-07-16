Manisa’da dehşet gecesi: Çocuklarının gözü önünde eşinin burnunu ısırarak kopardı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesi, dün gece yarısı korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Yıldırım Mahallesi Badem Sokak üzerinde bulunan bir evde, 29 yaşındaki Gökhan G. ile 28 yaşındaki eşi İmran G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cani koca, kavga sırasında eşi İmran G.’nin burnunu ısırarak kopardı.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Evden yükselen çığlıkları ve gürültüleri duyan çevredeki komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kapının açılmaması üzerine adeta zamanla yarıştı. Polis güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de olası bir balkondan düşme ya da atlama ihtimaline karşı bina önüne hava yatağı açtı.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Yaralı haldeki İmran G., itfaiye aracının merdiveni uzatılarak balkondan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hemen ardından itfaiyenin desteğiyle eve giren polis ekipleri, saldırgan koca Gökhan G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Dehşet anlarında evde bulunan çiftin 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENÇ KADIN PLASTİK CERRAHİYE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burnundaki ciddi hasar nedeniyle plastik cerrahi tedavisi görmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Şüpheli Gökhan G.’nin polis ekipleri eşliğinde evden çıkarıldığı sırada sokakta toplanan mahalle sakinleri adeta çılgına döndü. Cani kocaya saldırmak isteyen öfkeli kalabalık ile güvenliği sağlamaya çalışan polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Emniyet güçleri, şüpheliyi kalabalığın elinden zorlukla kaçırarak merkeze götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)