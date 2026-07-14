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Kan donduran vahşet! Üvey annesini ve kız kardeşini canice katletti

Kadınlar, erkekler tarafından katledilmeye devam ediyor. Konya’da Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını keserek vahşice öldürdü. Olay sırasında yatağa bağımlı babanın da evde olduğu öğrenildi.

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Kan donduran vahşet! Üvey annesini ve kız kardeşini canice katletti

Konya bugün kan donduran bir aile katliamıyla sarsıldı. Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta bulunan bir evde, öğle saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sularında evde bulunan Rahman Öztürk, henüz bilinmeyen bir nedenle üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk ile tartışmaya başladı.

Kan donduran vahşet! Üvey annesini ve kız kardeşini canice katletti - Resim : 1

Tartışmanın büyümesi üzerine Rahman Öztürk, eline geçirdiği bıçakla üvey annesi ve kız kardeşinin boğazını keserek dehşet saçtı.

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ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Evden yükselen gürültüleri ve çığlıkları duyan çevredeki komşular, durumdan şüphelenerek hemen güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Rahman Öztürk, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Rahman Öztürk’ün yatağa bağımlı olarak yaşayan babası Fuat Öztürk'ün, cinayetler işlendiği sırada evde olduğu belirlendi. Felçli ve yatağa bağımlı olduğu için müdahale edemeyen yaşlı adam, olay sonrasında tedbir ve kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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