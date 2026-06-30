Manisa'da vahşet: 16 yaşındaki Onur'u 13 yaşındaki arkadaşı öldürdü! Kaçan çocuk her yerde aranıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesi, gece yarısı kan donduran bir cinayete sahne oldu. Son yıllarda hızla artan akran zorbalığı ve suça sürüklenen çocuk vakalarına eklenen son halka, 16 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı. 13 yaşındaki katil ise her yerde aranıyor.

Olay, saat 03.00 sularında Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Onur Yılmaz ile 13 yaşındaki arkadaşı C.T. arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 13 yaşındaki C.T., yanında taşıdığı bıçağı çekerek arkadaşı Onur Yılmaz’a sapladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kanlar içinde yere yığılan Onur’u bırakan 13 yaşındaki C.T., hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Onur Yılmaz, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından acilen en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan ve yaşama tutunmaya çalışan 16 yaşındaki Onur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan Onur’un ailesi ve yakınları, hastane koridorlarında ve önünde sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

POLİS 13 YAŞINDAKİ FİRARİNİN PEŞİNDE

Manisa Emniyeti geniş çaplı inceleme başlattı. Katil zanlısı olarak aranan 13 yaşındaki C.T.’nin yakalanması için polis ekiplerinin takibi sürüyor. (DHA)