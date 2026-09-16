Kum fırtınası bir anda bastırdı: Yol görünmez oldu 7 araç birbirine girdi

Aksaray’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı.

7 ARAÇ PEŞ PEŞE ÇARPIŞTI

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOFÖR KAZANIN NASIL OLDUĞUNU ANLATTI

Kazaya karışan servis midibüsünün şoförü Tahir Öztürk, kum fırtınası nedeniyle yolun bir anda görünmez hale geldiğini söyledi. Öztürk, "Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu. Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önemdeki araçlar gitmiş" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)